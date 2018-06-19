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Проект Минфина и Всемирного банка за 7 лет обучил финграмотности 20 тыс. преподавателей

Экономика и бизнес
19 июня, 16:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

В совместной статье ВБ и министерства говорится, что среди других задач проекта, частности, создание инфраструктуры финансового образования на федеральном и региональном уровнях

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Совместный проект Минфина РФ и Всемирного банка за 7 лет обучил финграмотности 20 тыс. преподавателей, а также будущих педагогов из 2/3 российских регионов. Об этом говорится в совместной статье Всемирного Банка и Минфина РФ по финансовой грамотности, которую подготовили постоянный представитель Всемирного банка в Российской Федерации Андраш Хорваи и директор департамента международных финансовых отношений Минфина РФ Андрей Бокарев.

"Благодаря проекту в школах и вузах внедрены курсы финансовой грамотности, а в рамках системы подготовки и повышения квалификации педагогов проводится обучение. К июню 2018 года почти 20 тысяч преподавателей и будущих педагогов из почти двух третей российских регионов прошли обучение в рамках проекта", - отмечается в статье.

Цель проекта

Проект повышения финансовой грамотности и образования населения стартовал в Росии в 2011 году в партнерстве со Всемирным банком. Основная цель проекта - воспитание ответственного и рационального финансового поведения граждан.

Результаты проекта за 7 лет нашли свое отражение в результатах обследования по вопросам финансовой грамотности в рамках Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся (PISA), представленных в 2017 году. Так, российские учащиеся продемонстрировали результаты, превышающие средний международный уровень, заняв 4-ое место (по сравнению с 10-м местом в 2012 году). Россия достигла поистине беспрецедентного прогресса, намного превзойдя средние показатели стран ОЭСР.

"Среди других задач проекта - создание инфраструктуры финансового образования на федеральном и региональном уровнях, повышение ответственности поставщиков финансовых услуг, повышение осведомленности населения, укрепление институциональных возможностей и деловой практики взаимодействия потребителей и поставщиков финансовых услуг", - говорится в совместной статье ВБ и Минфина.

В целях поддержки этой деятельности в сентябре 2017 года правительство Российской Федерации утвердило Национальную стратегию повышения финансовой грамотности на 2017-2023 годы, а также была разработана дорожная карта для ее реализации.

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