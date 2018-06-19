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ФАС: биржевые торги бензином с поставками через полгода и год начнутся в ближайшее время

Экономика и бизнес
19 июня, 16:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

Это позволит хеджировать валютные риски, подчеркнул замглавы Федеральной антимонопольной службы Анатолий Голомолзин

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Биржевые торги нефтепродуктами сейчас проходят из расчета скорых поставок, в ближайшее время будут заключаться из расчета поставок через полгода и год, что позволит хеджировать валютные риски. Об этом сказал замглавы ФАС Анатолий Голомолзин, выступая в Совете Федерации.

"Сейчас мы торгуем на спотовом рынке, а в ближайшее время будем торговать на полгода, на год вперед и хеджировать колебания рисков", - сказал он, комментируя необходимость в долгосрочных биржевых торгах нефтепродуктами.

Вертикально-интегрированные нефтяные компании сейчас должны реализовывать на биржевых торгах не менее 10% от объема производства автомобильного бензина и 5% от объема производства дизельного топлива. ФАС неоднократно заявляла, что скромные объемы биржевых торгов делают ценообразование более непредсказуемым, и настаивала на увеличении объемов торгов топливом.

Еще одна из проблем биржевых торгов была связана с формированием цены холдинговыми компаниями, а не за счет торговли частным клиентам. Для решения этой проблемы ФАС совместно с Минэнерго приняли поправки в совместный приказ, в соответствии с которым индикаторы цен рассчитываются из параметров цен от независимых покупателей, а не компаний, которые входят в группу лиц, напомнил Голомолзин.

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