Специальный административный район может начать работу в Калининграде в 2019 году

КАЛИНИНГРАД, 19 июня. /ТАСС/. Специальный административный район (САР) на острове Октябрьский в Калининграде, предоставляющий льготы международным компаниям, может начать действовать в полной мере в 2019 году. Об этом сообщил во вторник журналистам заместитель председателя правительства Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков.

Законопроект, устанавливающий особенности создания и правового регулирования международных компаний в специальных административных районах на островах Русский и Октябрьский, внесен в Госдуму 15 июня.

"Мы надеемся, что все-таки в весеннюю сессию Государственной думой они [законопроекты по САР] будут приняты. Весенняя сессия до конца июля в этом году, соответственно, есть вероятность того, что уже к концу лета этот режим начнет свою работу. <...> Компания [в рамках САР] может быть создана, компания может быть редомицилирована [перевод из одной юрисдикции в другую], но налоговые льготы она получит только с нового [2019] года", - сказал Шендерюк-Жидков, пояснив, что, по проекту, международные компании в специальном административном районе освобождаются от налога на доходы в виде дивидендов и валютного контроля.

Зампред областного правительства отметил, что создание САР позволит крупным холдинговым компаниям уйти от давления, которое оказывается на них за рубежом, и начать спокойно работать в России. Для Калининграда, по его словам, это потенциальная возможность привлечения новых средств в сферу гостеприимства, туризма, строительства жилья. Он не исключил, что крупные инвесторы, которые придут в регион, обратят более пристальное внимание на возможности вложений на территории области. Кроме того, как отметил Шендерюк-Жидков, бюджет области получит отчисления в виде регионального сбора.

Зампред областного правительства сообщил, что несколько компаний уже высказывает заинтересованность возможностями САР в Калининграде, однако пока точных наименований не назвал. Ранее о том, что некоторые крупные российские холдинги выразили заинтересованность в перерегистрации в российских офшорах, которые планируется создать на острове Русский на Дальнем Востоке и острове Октябрьский в Калининградской области, сообщал министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

Источники в финансово-экономическом блоке правительства РФ сообщали журналистам, что, в частности, ведутся переговоры о перерегистрации в офшорах "Русала".