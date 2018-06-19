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МЭР дорабатывает макропрогноз с учетом влияния налоговых решений на инфляцию и ВВП

Экономика и бизнес
19 июня, 16:35 UTC+3

Глава ведомства Максим Орешкин отметил, что повышение оценки промпроизводства за 2017 год может привести к пересмотру ВВП за этот период

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МИНСК, 19 июня. /ТАСС/. Минэкономразвития дорабатывает макропрогноз с учетом влияния налоговых решений правительства на инфляцию и динамику экономики, заявил журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

"Прогноз сейчас пересматривается. Был объявлен целый пакет мер правительством. Сейчас мы как раз занимаемся тем, чтобы учесть его влияние на все показатели, на инфляционную динамику, на темпы экономического роста", - сказал глава Минэкономразвития.

По его словам, внешние факторы также найдут отражение в новом прогнозе: "Большие события в мире происходят, связанные с торговой войной, с укреплением доллара, с ослаблением развивающихся валют. Все это, конечно, найдет отражение в новой версии прогноза на ближайшие шесть лет, который мы будем готовить".

Пересмотр ВВП за 2017 год

Повышение оценки промпроизводства за 2017 год может привести и к пересмотру ВВП за этот период в сторону увеличения, добавил Орешкин.

"Такой положительный пересмотр промпроизводства будет означать, что есть вероятность пересмотра ВВП в сторону повышения, но это произойдет в конце года, когда традиционно Росстат производит пересмотр показателей за предыдущий год",- сказал Орешкин.

В понедельник Росстат более чем вдвое повысил оценку динамики промышленного производства в России за 2017 год, пересмотрев итог прошлого года до 2,1% с прежних 1%. РФ в 2017 году вернулась к экономическому росту после двух лет спада. По данным Росстата, в 2017 году ВВП России вырос на 1,5% после снижения на 0,2% в 2016 году и падения на 2,5% в 2015 году.

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Орешкин, Максим Станиславович
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