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Суд Лондона принял решение о замораживании активов "Газпрома" по иску "Нафтогаза"

Экономика и бизнес
19 июня, 16:28 дата обновления: 19 июня, 16:47 UTC+3

Соответствующее решение принято в рамках обеспечения выполнения решения Стокгольмского арбитража

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© Сергей Савостьянов/ТАCC

КИЕВ, 19 июня. /ТАСС/. Суд Лондона принял решение о замораживании активов "Газпрома" в рамках выполнения решения Стокгольмского арбитража. Об этом сообщила пресс-служба компании "Нафтогаз Украины".

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"Вчера по запросу "Нафтогаза" Коммерческий суд Лондона выдал ордер о замораживании [активов] против "Газпрома" в рамках обеспечения выполнения решения Стокгольмского арбитража", - сказано в сообщении. В нем отмечается, что в течение 48 часов с момента получения судебного приказа "Газпром" должен предоставить "Нафтогазу" список своих активов, размещенных на территории Англии и Уэльса, стоимость которых превышает $50 тыс.

"Суд может предоставить "Газпрому" больше времени для составления этого списка. Однако, если "Газпром" откажется подчиниться, его могут ожидать штрафы или другие санкции", - сказано в сообщении.

Суд также ввел ряд ограничений для "Газпрома", связанных с возможным изменением стоимости активов российской компании в указанных странах.

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