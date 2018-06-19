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Российско-сербская компания заложила в Брянской области яблоневый сад площадью 1 тыс. га

Экономика и бизнес
19 июня, 16:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

В 2018 году предприятие высадит 450 тыс. саженцев, уточнил генеральный директор компании Олег Кобец

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Совместное российско-сербское предприятие "Брянский сад" заложило в Клетнянском районе Брянской области яблоневый сад, площадь которого составит 1 тыс. га. В 2018 году будет высажено 450 тыс. саженцев, на 24 га работы уже проведены, сообщил во вторник ТАСС генеральный директор предприятия Олег Кобец.

"Мы закупили саженцы из расчета посадки на 120 га, это 450 тыс. штук. На 24 га работы уже проведены. Сейчас у нас в собственности находится 262 га земли. Планируем, что в итоге площадь сада составит порядка 1 тыс. га", - сказал Кобец.

По его словам, ранее территория, которая отведена под сад, использовалась в сельском хозяйстве, но на протяжении последних почти 30 лет была заброшена.

"Она за это время превратилась в настоящий лес, мы полностью все выкорчевывали - деревья, кустарники, приводили землю в порядок. Фактически вернули в сельхозоборот уже 100 га земли, работу будем продолжать. Параллельно создаем мелиоративную систему, поскольку яблоням сразу после посадки необходимо орошение. На предприятии уже создано десять постоянных рабочих мест, до конца 2018 года увеличим их количество до 25", - отметил Кобец.

Первый урожай в "Брянском саду" планируют получить в 2018 году. "Мы ожидаем урожай на уровне 1 тыс. т, может быть, и меньше получится. Но мы не строим иллюзий по поводу первого урожая, поскольку важно понять и оценить, какие сорта в дальнейшем необходимо завозить. Сейчас мы делаем ставку на морозостойкие яблони, по расчетам с каждого дерева будет около 18 кг яблок, из этого объема и рассчитываем бизнес-план", - пояснил гендиректор.

Планируемый рынок сбыта продукции - Москва и соседние с Брянской областью регионы. "Намерены продавать яблоки как через торговые сети, так и в розницу, собственными силами", - сказал Кобец. Общая сумма инвестиций в проект пока не разглашается.

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