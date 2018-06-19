"Аэрофлот" продлил спонсорство с ФК ЦСКА до середины 2019 года за $9 млн

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" и футбольный клуб ЦСКА продлили спонсорское соглашение до 30 июня 2019 года. Это следует из закупочной документации авиакомпании, размещенной на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок. Стоимость контракта составила $9 млн.

Как следует из тендерной документации, "Аэрофлот" будет также оказывать армейскому клубу услуги по чартерной перевозке игроков и сотрудников клуба. Логотип же "Аэрофлота" в свою очередь будет рекламироваться на футболках игроков, на домашней арене ("ВЭБ Арена"). Более того, представителю спонсора должна быть "предоставлена возможность авиаперелета по России в составе делегации ПФК ЦСКА для участия в выездном матче в рамках чемпионата или Кубка России".

Также "Аэрофлот" запросил 10 билетов улучшенной категории на центральном секторе стадиона и корпоративную ложу на 18 мест для посещения всех матчей.

При этом сам клуб обязан "не предпринимать действий по продвижению брендов иных авиакомпаний, в частности не заключать с ними спонсорские договоры" без согласия "Аэрофлота".

Как ранее сообщал ТАСС, совет директоров авиакомпании "Аэрофлот" одобрил спонсорство российских спортивных клубов - футбольного и баскетбольного ЦСКА на сезон-2018/2019 г.

"Аэрофлот" и ЦСКА связывает многолетнее сотрудничество. В 2009 году компания была генеральным спонсором футбольной команды, затем оставалась партнером и перевозчиком. В 2012 году снова был заключен контракт о спонсорстве.