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Россия введет ответные импортные пошлины на товары из США

Экономика и бизнес
19 июня, 16:49 дата обновления: 19 июня, 17:07 UTC+3

По словам главы Минэкономразвития Максима Орешкина, пошлины введут в ближайшее время

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Министр экономического развития РФ Максим Орешкин

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Россия в ближайшее время введет дополнительные импортные пошлины на американские товары, имеющие аналоги на российском рынке, в ответ на пошлины США на сталь и алюминий, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

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"В связи с тем, что США продолжают применять защитные меры в виде дополнительных пошлин на ввоз стали и алюминия и отказываются предоставить компенсацию возникающих у России потерь, Россия использует свои права по ВТО и вводит балансирующие меры в отношении импорта из США. Эти меры в виде дополнительных импортных пошлин на американские товары начнут применяться в ближайшее время. Касаться они будут только продукции, имеющей аналоги на российском рынке и не окажут негативного влияния на макроэкономические показатели", - передала пресс-служба Минэкономразвития слова Орешкина.

Как уточнили журналистам в министерстве, перечень товаров из США, на которые будут распространяться ответные пошлины, сформируют в течение нескольких дней.

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