Четвертый и пятый атомные ледоколы проекта 22220 могут ввести в строй через восемь лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Четвертый и пятый универсальные атомные ледоколы проекта 22220 "Арктика", которые планируется построить в добавление к уже строящимся на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге трем таким судам, могут быть введены в строй в 2025 и 2026 годах соответственно. Об этом говорится в материалах совещания, прошедшего во вторник на предприятии при участии курирующего ОПК вице-премьера РФ Юрия Борисова и главы Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова.

"Исходя из оценок роста объема грузоперевозок в Арктическом регионе, их структуры и направления необходимо дополнительно построить четвертый и пятый универсальные ледоколы проекта 22220 с вводом их в эксплуатацию в 2025 году и 2026 году соответственно", - говорится в документе.

Ранее Рахманов сообщил журналистам, что руководство ОСК надеется, что контракт на строительство данных двух ледоколов будет заключен до конца 2018 года.

Атомные ледоколы проекта 22220 являются мощнейшими судами своего класса, необходимыми для работы на Северном морском пути. Они могут преодолевать сплошной неподвижный лед толщиной более 2,5 метра. В настоящий момент по заказу Атомфлота Балтийский завод строит три ледокола данного проекта - "Арктика", "Сибирь" и "Урал".