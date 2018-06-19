Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.06:
$ 64.07
€ 74.18
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Четвертый и пятый атомные ледоколы проекта 22220 могут ввести в строй через восемь лет

Экономика и бизнес
19 июня, 17:03 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 19, июня. /ТАСС

Балтийский завод уже строит три таких ледокола - "Арктика", "Сибирь" и "Урал"

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Четвертый и пятый универсальные атомные ледоколы проекта 22220 "Арктика", которые планируется построить в добавление к уже строящимся на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге трем таким судам, могут быть введены в строй в 2025 и 2026 годах соответственно. Об этом говорится в материалах совещания, прошедшего во вторник на предприятии при участии курирующего ОПК вице-премьера РФ Юрия Борисова и главы Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова.

"Исходя из оценок роста объема грузоперевозок в Арктическом регионе, их структуры и направления необходимо дополнительно построить четвертый и пятый универсальные ледоколы проекта 22220 с вводом их в эксплуатацию в 2025 году и 2026 году соответственно", - говорится в документе.

Ранее Рахманов сообщил журналистам, что руководство ОСК надеется, что контракт на строительство данных двух ледоколов будет заключен до конца 2018 года.

Атомные ледоколы проекта 22220 являются мощнейшими судами своего класса, необходимыми для работы на Северном морском пути. Они могут преодолевать сплошной неподвижный лед толщиной более 2,5 метра. В настоящий момент по заказу Атомфлота Балтийский завод строит три ледокола данного проекта - "Арктика", "Сибирь" и "Урал".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Санкт-Петербург Арктика сегодня
Персоны
Борисов, Юрий Иванович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Суд Лондона принял решение о замораживании активов "Газпрома" по иску "Нафтогаза"
2
Россия введет ответные импортные пошлины на товары из США
3
Суд Украины разрешил капитану российского судна "Норд" выехать в Крым
4
Захарова заявила, что Запад обманул Россию
5
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
6
Комитет СФ не поддержал законопроект, приравнивающий доходы депутатов к средним по РФ
7
Госдума приняла в I чтении законопроект о порядке исчисления налога на имущество физлиц
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости