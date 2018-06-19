Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.06:
$ 64.07
€ 74.18
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Балтийский завод после 2021 года может вернуться к постройке военных кораблей

Экономика и бизнес
19 июня, 17:27 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 19, июня. /ТАСС

Если подобное решение будет принято, оно станет элементом диверсификации производства, отметил глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Балтийский завод в Санкт-Петербурге может вернуться к реализации проектов строительства военных кораблей дальней морской зоны после 2021 года. Таким мнением поделился с журналистами глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), куда входит предприятие, Алексей Рахманов после встречи представителей правительства, ОСК и ВМФ на территории Балтийского завода.

"Мы обсуждали и эту тему, имея ввиду опыт строительства военных кораблей первого ранга (высший ранг, к которому относятся линейные корабли, ракетные крейсера и авианосцы - прим. ТАСС), который у Балтийского завода был еще 15 лет назад. Мы, собственно говоря, об этом сегменте и говорили - это продолжение дискуссии, которую мы ведем с Министерством обороны о том, каким образом все-таки двигаться в сторону производства кораблей дальней морской зоны. Все пришли к воду, что Балтийский завод в случае успешного завершения работ по гражданским заказам сможет начать задумываться и возвращаться к военным заказам, я думаю, что это будет не раньше, чем в 2021-2022 годы", - рассказал журналистам Рахманов.

Он отметил, что подобное решение, если оно будет принято, станет элементом диверсификации производства.

"Мы исходим из того, что у нас не будет разделения верфей в ОСК на военные и гражданские. Каждая из верфей сможет участвовать и в гособоронзаказе, и в строительстве гражданских судов. Мы держим в голове, что если нам придется выходить на строительство кораблей первого ранга, то мы готовы это делать на Балтийском заводе тоже", - отметил Рахманов.

Балтийский завод - петербургское судостроительное предприятие, входящее в Объединенную судостроительную корпорацию. Оно специализируется на постройке атомных ледоколов и плавучих атомных энергоблоков.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Санкт-Петербург
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россия введет ответные импортные пошлины на товары из США
2
Суд Лондона принял решение о замораживании активов "Газпрома" по иску "Нафтогаза"
3
Эмилия Кларк попрощалась с "Игрой престолов"
4
Суд в Москве арестовал подозреваемую в шпионаже гражданку иностранного государства
5
Комитет СФ не поддержал законопроект, приравнивающий доходы депутатов к средним по РФ
6
Госдума примет законопроект о повышении пенсионного возраста осенью
7
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости