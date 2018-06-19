Балтийский завод после 2021 года может вернуться к постройке военных кораблей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Балтийский завод в Санкт-Петербурге может вернуться к реализации проектов строительства военных кораблей дальней морской зоны после 2021 года. Таким мнением поделился с журналистами глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), куда входит предприятие, Алексей Рахманов после встречи представителей правительства, ОСК и ВМФ на территории Балтийского завода.

"Мы обсуждали и эту тему, имея ввиду опыт строительства военных кораблей первого ранга (высший ранг, к которому относятся линейные корабли, ракетные крейсера и авианосцы - прим. ТАСС), который у Балтийского завода был еще 15 лет назад. Мы, собственно говоря, об этом сегменте и говорили - это продолжение дискуссии, которую мы ведем с Министерством обороны о том, каким образом все-таки двигаться в сторону производства кораблей дальней морской зоны. Все пришли к воду, что Балтийский завод в случае успешного завершения работ по гражданским заказам сможет начать задумываться и возвращаться к военным заказам, я думаю, что это будет не раньше, чем в 2021-2022 годы", - рассказал журналистам Рахманов.

Он отметил, что подобное решение, если оно будет принято, станет элементом диверсификации производства.

"Мы исходим из того, что у нас не будет разделения верфей в ОСК на военные и гражданские. Каждая из верфей сможет участвовать и в гособоронзаказе, и в строительстве гражданских судов. Мы держим в голове, что если нам придется выходить на строительство кораблей первого ранга, то мы готовы это делать на Балтийском заводе тоже", - отметил Рахманов.

Балтийский завод - петербургское судостроительное предприятие, входящее в Объединенную судостроительную корпорацию. Оно специализируется на постройке атомных ледоколов и плавучих атомных энергоблоков.