Госдума приняла в I чтении законопроект о порядке исчисления налога на имущество физлиц

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий изменение порядка исчисления налога на имущество физических лиц по кадастровой стоимости. Документ инициирован группой депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и руководителем комитета по бюджету и налогам Андреем Макаровым.

В настоящее время при исчислении налога действует повышающий коэффициент, предусматривающий постепенное увеличение суммы налога, рассчитанного по кадастровой стоимости, по сравнению с налогом, рассчитанным по инвентаризационной стоимости. Величина такого коэффициента в течение первых 5 лет применения кадастровой стоимости увеличивается ежегодно на 20% (с 0,2 до 1).

"Применение такого порядка исчисления налога на имущество физлиц привело к существенному увеличению налоговой нагрузки на граждан, прежде всего, из-за резкого роста кадастровой стоимости объектов недвижимости. В связи с этим законопроектом предусматривается отказ от применения указанного выше коэффициента, начиная с исчисления налога за четвертый налоговый период применения кадастровой стоимости (коэффициент 0,8)", - говорится в пояснительной записке к документу.

Одновременно законопроектом вводится новый коэффициент, ограничивающий ежегодное увеличение суммы налога на имущество физлиц по кадастровой стоимости, - не более чем на 10% по сравнению с предыдущим годом. Данный коэффициент будет применяться в тех субъектах, на территории которых исчисление налога на имущество физлиц осуществляется с коэффициентом 0,6.

Впервые такой коэффициент будет применяться в 2018 году при исчислении налога за 2017 год на территории 28 субъектов РФ, где порядок расчета налога по кадастровой стоимости действует с 2015 года. В 36 субъектах, в которых налог за 2017 года исчисляется с коэффициентом 0,2 или 0,4, порядок исчисления в 2018 году не изменится.

Для регионов предусмотрят компенсацию выпадающих доходов

По данным ФНС, предусмотренное законопроектом изменение порядка исчисления налога на имущество физлиц может привести к недопоступлению в 2018 году доходов в региональные бюджеты в размере около 6 млрд руб. "В 28 субъектах, где будут выпадающие доходы, нужно предусмотреть, чтобы они это [компенсацию] отдельно получали, и мы должны это обязательно предусмотреть", - сказал глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Законопроект также предусматривает возможность пропорционального (в зависимости от количества месяцев в налоговом периоде) определения налоговой базы по налогу на имущество организаций и налогу на имущество физических лиц в случае изменения качественных или количественных характеристик объектов недвижимости в течение налогового периода.

Документ исключает перерасчет сумм земельного налога и налога на имущество физических лиц, уплаченных гражданами ранее, в сторону повышения (сейчас такой перерасчет возможен за три года). Если же налог исчислялся по ошибочной кадастровой стоимости, которая в последующем была оспорена, предлагается применять измененную кадастровую стоимость не с года подачи заявления об оспаривании, как это происходит сейчас, а с даты начала применения ошибочной стоимости.

Налоговые льготы и вычеты

Авторы законопроекта также предложили расширить налоговые льготы для детей-инвалидов и уточнили статус таких объектов недвижимости, как дома, квартиры, комнаты, гаражи и машино-места для применения в отношении них налоговых преимуществ по налогу на имущество физлиц (налоговых вычетов и льготных ставок).

"Поскольку указанные выше изменения направлены на улучшение положения налогоплательщиков земельного налога и налога на имущество физлиц, законопроектом предусматривается придание им обратной силы с 2015 года в отношении налоговых льгот для детей-инвалидов, с 2017 года - в отношении налогообложения "частей жилых домов", "частей квартир", а также гаражей и машино-мест, расположенных в объектах недвижимости торгового, офисного и бытового назначения, включенных в соответствующий перечень субъекта РФ", - говорится в пояснительной записке к документу.