СМИ: Саудовская Аравия проведет тендер на рытье канала, который изолирует Катар

ТАСС, 19 июня. Саудовская Аравия проведет 25 июня конкурс среди международных инженерных компаний для участия в проекте по созданию канала, который фактически превратит Катар в остров. Об этом сообщила во вторник газета Makkah.

По данным источников издания, интерес к возведению гидросооружения проявили пять фирм. Победитель тендера будет объявлен в течение трех месяцев, после чего незамедлительно начнутся работы по рытью канала. На реализацию плана отводится около года.

Официального заявления из Эр-Рияда и Дохи пока не последовало.

Согласно проекту, новая водная магистраль протяженностью 60 км пройдет на востоке страны. Ее ширина составит 200 метров, глубина от 15 до 20 метров. Оценочная стоимость 2,8 млрд саудовских риалов (около $746 млн по текущему курсу).

Как сообщали ранее СМИ королевства, канал будет проложен на расстоянии 1-5 км от официальной границы с Катаром. Оставшийся сухопутным участок будет отдан под нужды минобороны Саудовской Аравии и пограничников для обеспечения безопасности границы. На побережье построят гостиницы и санатории, а также частные виллы, причалы для яхт, инфраструктуру для водных видов спорта и отдыха. По периметру канала будут возведены три морских порта, способных принимать крупные круизные лайнеры.

5 июня 2017 года Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет заявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. За этим последовали экономические санкции и транспортная блокада эмирата: страны региона, в частности, закрыли свое воздушное пространство для катарской авиации. Позднее "квартет" сформировал список требований, которые в Дохе сочли невыполнимыми и призвали пересмотреть. В их числе понижение уровня дипотношений с Ираном, закрытие телеканала Al Jazeera, прекращение военного сотрудничества с Турцией.