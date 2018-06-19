ЦБ обнаружил подмену активов в банке "Алжан" и хищение средств из КБ "Евростандарт"

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Банк России обнаружил признаки замены экс-руководством дагестанского банка "Алжан" ликвидных активов на неликвидные на сумму более 655 млн рублей. Кроме того, регулятор выявил в московском банке "Евростандарт" недостачу наличности на 160 млн рублей и факты хищения $5 млн из хранилища организации, сообщил ЦБ.

Оба банка лишены лицензий на осуществление банковской деятельности. Лицензия банка "Алжан" была отозвана 2 марта этого года из-за потери ликвидности, а "Евростандарт" потерял лицензию 4 декабря прошлого года за проведение "теневых" валютно-обменных операций.

Согласно оценке, проведенной временной администрацией, назначенной в банк "Алжан", обязательства кредитной организации превышают ее активы на 285 млн рублей. "Дыра" в капитале банка "Евростандарт" составляет 240 млн рублей.

По итогам обследования банков регулятор направил информацию о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, в Генпрокуратуру, МВД и Следственный комитет.

На момент отзыва лицензии банк "Алжан" по размеру активов занимал 517-е место в банковской системе РФ, банк "Евростандарт" - 539-е место.