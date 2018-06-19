Меркель заявила о поддержке предложения Макрона о бюджете еврозоны

БЕРЛИН, 19 июня. /ТАСС/. Берлин согласен с предложением президента Франции Эмманюэля Макрона о создании бюджета еврозоны.

Об этом заявила во вторник канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом Франции.

"Я думаю, мы нашли хорошее решение, - сказала она. - Мы поддерживаем создание бюджета еврозоны". Предполагается, что он будет создан в рамках уже существующих структур ЕС. Бюджет еврозоны будет использован, в частности, для более активного инвестирования в экономику стран валютного сообщества с целью ее укрепления перед лицом кризисов.

Помимо этого, Берлин и Париж договорились, по словам Меркель, о создании европейского валютного фонда, который станет "дополнительным инструментом стабилизации" финансовой ситуации в еврозоне.

Меркель также сказала, что Германия и Франция намерены открыть "новую главу" в развитии ЕС. "Мы можем сказать, что открываем новую главу по целому ряду направлений как для ЕС, так и германо-французского сотрудничества", - сказала она.

В свою очередь, Макрон заявил, что первый бюджет Еврозоны может быть принят в 2021 году.