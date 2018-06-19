Глава Северной Осетии поручил проверить эффективность бюджетных расходов

ВЛАДИКАВКАЗ, 19 июня. /ТАСС/. Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров поручил контрольно-счетной палате (КСП) оценить эффективность расходования бюджетных средств и вести контроль за численностью госслужащих. Об этом во вторник сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

"Руководитель республики дал поручение председателю КСП Иналу Калицову включить в ближайший план работы оценку эффективного расходования бюджетных средств государственных органов и подведомственных учреждений", - говорится в сообщении.

По поручению Битарова будет также вестись контроль за численностью госслужащих и эффективностью их работы.

Как сообщил Калицов руководителю региона, в 2017 году сумма выявленных нарушений сократилось на четверть по сравнению с 2016 годом.

Объем бюджетных средств, проверенных палатой, составил 13,3 млрд рублей, было выявлено 293 нарушения разного характера на сумму 788,598 млн рублей. "Следует отметить, что сумма нарушений при этом уменьшилась на четверть, а по материалам наших проверок правоохранительными органами возбуждено пять уголовных дел", - сказал Калицов.