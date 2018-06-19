Экспертный совет при правительстве: доля теневой экономики в РФ составляет 40%

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Экспертный совет при правительстве РФ оценивает уровень теневой занятости в России на уровне 40%, в то время как Росстат - на уровне 20%.

Больше всего неформальная занятость преобладает в розничной торговле, сельском хозяйстве и строительстве, сообщает со вторник пресс-служба "Открытого правительства".

"Балансовая оценка и ряд косвенных признаков свидетельствуют о гораздо более высоких показателях, которые могут доходить до 40%, или 30 млн человек. В последнее десятилетие наблюдается рост численности занятых в неформальном секторе наряду с достаточно низким уровнем безработицы", - говорится в сообщении пресс-службы.

По мнению экспертов, в структуре оплаты труда наемных работников есть неконтролируемые доходы, доля которых в официальной заработной плате составляет от 32% до 40%, или 6-10 млрд рублей ежегодно.

Также, по данным экспертов, 57% граждан, занятых в теневом секторе экономики, - наемные работники в неформальном секторе. Среди них преобладают мужчины в возрасте от 20 до 35 лет и женщины в возрасте от 40 до 72 лет. Наибольших масштабов теневой бизнес достигает в таких сферах, как оптовая и розничная торговля, сельское хозяйство и строительство, обрабатывающие производства и транспорт и связь.

Экспертный совет при правительстве отмечает, что такая тенденция приводит к ухудшению качества структуры рынка труда - регистрируемая безработица сокращается, но происходит увеличение ненаблюдаемого сектора рынка труда.

"Эксперты отмечают и такое негативное последствие существования теневой экономики, как сокращение числа благонадежных рабочих мест в формальном секторе экономики. Снижение количества высокопроизводительных рабочих мест непосредственно ведет к замедлению роста экономики, снижению качества жизни населения", - отмечают в пресс-службе "Открытого правительства".