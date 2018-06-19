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Путин не исключил рост товарооборота РФ и Белоруссии до $50 млрд

Экономика и бизнес
19 июня, 18:21 дата обновления: 19 июня, 18:41 UTC+3

По данным главы государства, "объем накопленных российских капиталовложений в белорусскую экономику превышает $3,9 млрд, белорусские предприятия инвестировали в Россию порядка $620 млн"

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МИНСК, 19 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает возможным увеличить товарооборот России и Белоруссии до $50 млрд в год.

"Дальнейшего расширения и диверсификации требует внутрисоюзная торговля. В прошлом году товарооборот увеличился почти на четверть - плюс 23,5% и достиг $32,4 млрд, в январе - апреле текущего года прибавил еще 18,5%", - сказал глава российского государства на заседании Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства.

Он подчеркнул: "При сохранении такой позитивной динамики нам вполне по силам вывести взаимную торговлю на уровень в $50 млрд".

По данным российского лидера, "объем накопленных российских капиталовложений в белорусскую экономику превышает $3,9 млрд, белорусские предприятия инвестировали в Россию порядка $620 млн". "Считаем важным последовательно улучшать деловой и инвестиционный климат, проводить согласованную финансовую, денежно-кредитную, налоговую политику, продолжить гармонизацию нормативного регулирования", - указал Путин. Президент РФ заверил: "Готовы предпринять дополнительные шаги в плане наращивания промышленной кооперации".

Глава российского государства привел примеры перспективных совместных проектов. Среди них - сооружение в Белоруссии российскими компаниями завода по производству технического углерода, используемого в автомобильной и химической промышленности, возведение фабрики строительных материалов, предприятия по переработке зерновых культур. Путин отметил, что цена этих проектов составляет около $400 млн.

Президент РФ обратил внимание на то, что в 2019 году Москва и Минск отметят 20-летия подписания договора о создании Союза. "За прошедший период удалось многого добиться: нарастить торгово-инвестиционные, научно-технологические, культурные, гуманитарные связи, укрепить договорно-правовую базу во всех областях сотрудничества", - констатировал российский лидер. Он сообщил, что на нынешнем заседании предстоит "утвердить перечень приоритетных направлений и первоочередных задач развития Союзного государства - основополагающий документ, который определит ключевые ориентиры совместной работы на ближайшие пять лет".

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