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Суд арестовал счета "Владивостокского морского торгового порта" в рамках дела Магомедовых

Экономика и бизнес
19 июня, 18:29 UTC+3

Об этом сообщила пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Тверской суд Москвы наложил обеспечительный арест на банковские счета "Владивостокского морского торгового порта" в рамках уголовного дела совладельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда Магомедова, обвиняемых в создании преступного сообщества и особо крупных хищениях бюджетных средств. Об этом ТАСС сообщила во вторник пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и наложил обеспечительный арест на денежные средства, находящиеся на различных банковских счетах, которые принадлежат ПАО "Владивостокский морской торговый порт", - сообщила представитель суда.

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