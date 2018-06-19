Суд арестовал счета "Владивостокского морского торгового порта" в рамках дела Магомедовых

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Тверской суд Москвы наложил обеспечительный арест на банковские счета "Владивостокского морского торгового порта" в рамках уголовного дела совладельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда Магомедова, обвиняемых в создании преступного сообщества и особо крупных хищениях бюджетных средств. Об этом ТАСС сообщила во вторник пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и наложил обеспечительный арест на денежные средства, находящиеся на различных банковских счетах, которые принадлежат ПАО "Владивостокский морской торговый порт", - сообщила представитель суда.