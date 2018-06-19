Путин отметил растущее значение экспорта газа в Европу через Белоруссию

МИНСК, 19 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин отметил растущее значение маршрута экспорта российского газа в Европу через Белоруссию. Об этом он заявил на заседании Высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии.

"Имея в виду техническое состояние других маршрутов экспорта российских углеводородов, в частности газа, в Европу, их, прямо скажем, неудовлетворительное состояние, белорусский маршрут приобретает большее значение", - подчеркнул глава государства. По его словам, до 2020 года РФ инвестирует около $2,5 млрд в обновление белорусского участка газопровода "Ямал - Европа" и свыше $1 млрд - в возведение дополнительных подземных хранилищ газа.

Путин напомнил, что в 2019 году состоится запуск первого энергоблока Белорусской АЭС, а в 2020 году - второго блока. Объем российских вложений в строительство станции составит $10 млрд.