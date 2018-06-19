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Путин намерен принять участие в Форуме регионов РФ и Белоруссии в Могилеве в сентябре

Экономика и бизнес
19 июня, 19:26 UTC+3 МИНСК МИНСК 19, июня. /ТАСС

Российский лидер выразил надежду, что по итогам форума будут запущены новые перспективные инициативы в рамках сотрудничества регионов двух стран

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МИНСК, 19 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил, что намерен вместе со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко принять участие в пятом Форуме регионов России и Белоруссии, который пройдет в Могилеве в конце сентября текущего года.

Выступая во вторник на заседании Высшего государственного совета Союзного государства, российский лидер выразил надежду, что по итогам предстоящего осенью форума будут запущены новые перспективные инициативы в рамках межрегионального сотрудничества России и Белоруссии. "Как Александр Григорьевич [Лукашенко] сказал, мы [президенты двух стран] традиционно там бываем, надеюсь, и в этом году тоже примем участие", - отметил Путин.

Пятый Форум регионов России и Белоруссии, посвященный приоритетным направлениям регионального сотрудничества, пройдет 26-28 сентября в Могилевской области Белоруссии. Ранее Форум регионов России и Белоруссии дважды проходил в Минске, а также проходил в Сочи и Москве. Участие в нем принимали главы двух государств.

Президент РФ в своем выступлении на заседании Высшего госсовета также обратил внимание на необходимость развития сотрудничества двух стран в социальной и гуманитарной сферах. "В этом контексте поддерживаем подготовленный к заседанию проект постановления Высшего госудсарственного совета Союзного государства о присуждении премии в области литературы и искусства. В числе награждаемых - видные деятели культуры и творческие коллективы, внесшие действительно большой вклад в укрепление братских связей между народами России и Белоруссии", - сказал Путин.

Российский лидер также предложил совместно поспособствовать увеличению выпуска предприятиями России и Белоруссии наукоемкой продукции. "Важно стимулировать российский и белорусский бизнес к более энергичному внедрению инноваций в реальный сектор экономики, поощрять ученых и специалистов к разработке новых технологий", - сказал Путин, добавив, что для этого учреждается премия в области науки и техники.

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