Корпус первого в России круизного лайнера будет готов к концу июня

АСТРАХАНЬ,19 июня. /ТАСС/. Астраханский судостроительный завод "Лотос" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) завершит строительство корпуса первого в РФ морского круизного лайнера к концу июня. Отставание от графика постройки судна сейчас составляет три - пять месяцев, сообщил во вторник журналистам врио генерального директора судозавода Игорь Садовничий.

Круизное судно (проекта PV300VD) вместимостью 300 пассажиров было заложено на астраханском судостроительном заводе "Лотос" в августе 2016 года, старт его строительству дал президент России Владимир Путин. Четырехпалубный лайнер будет соответствовать пятизвездочному отелю: на борту будут располагаться рестораны, тренажерные залы, спа-салоны, сауны. Строительство ведется по заказу Московского речного пароходства. Ранее сообщалось, что ОСК планирует подготовить круизный лайнер к навигации 2019 года. Суда подобного класса не строились в России более 60 лет.

"К сожалению, приходится признавать, что сроки сместились вправо. Мы заканчиваем работы по корпусу, до конца июня корпус лайнера будет готов. Ведутся самые сложные работы по системам судна, ожидаем поступления на завод тяжелого оборудования, которое будет погружено на судно. Трудно точно назвать сроки сдачи, сейчас мы говорим об отставании три - пять месяцев", - сказал Садовничий.

По его словам, были проблемы с поставщиками оборудования. При этом сократить отставание можно, важно, чтобы подрядные организации, которые отвечают за "начинку" судна, его энергосистему - не подвели. Губернатор Астраханской области Александр Жилкин, который осмотрел строящийся лайнер, заметил, что уже проделана большая работа.

"Потеря неких компетенций с точки зрения даже проектирования таких судов туристического класса - это объективная причина того, что есть небольшие отклонения по срокам вправо. Но самое главное, что компетенция эта появляется, судно строится. Наберемся опыта, и уже следующие лайнеры будут сдаваться без задержек", - добавил Жилкин.

Судозавод "Лотос" - одно из крупнейших предприятий в Южном федеральном округе, специализируется на строительстве корпусов судов различных типов. Завод является якорным резидентом астраханской особой экономической зоны, а также входит в крупнейшую судостроительную компанию России - ОСК.