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Названы топ-10 самых распространенных иномарок российского производства

Экономика и бизнес
19 июня, 19:40 UTC+3

В первую тройку вошли Hyundai Solaris, Renault Logan и KIA Rio

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Иномарки российского производства занимают пятую часть всего автопарка страны. Самые популярные среди них доступные Hyundai Solaris, Renault Logan и KIA Rio. Об этом свидетельствуют данные аналитического агентства "Автостат".

Как посчитали эксперты, в России на 1 января 2018 года насчитывается 9,3 млн иномарок российского производства, что составляет 22% от всего парка легковых автомобилей. Самой распространенной моделью является Hyundai Solaris - этими машинами обладает 674,2 тыс. россиян. На втором месте седан Renault Logan - 638,9 тыс. Тройку лидеров замыкает KIA Rio с результатом 625,7 тыс.

При этом у KIA Rio есть все шансы отвоевать первое место по объему парка. Согласно данным АЕБ, уже несколько месяцев самой популярной моделью на российском рынке становиться KIA Rio. За январь-май их продано уже 42,76 тыс штук, тогда как у Hyundai Solaris только 27,5 тыс. штук.

В ТОП-10 самых распространенных иномарок, произведенных в России, также входят: Ford Focus (614,6 тыс.), Chevrolet Niva (582,5 тыс.), Volkswagen Polo (371,7 тыс.), Renault Duster (326,4 тыс.), Renault Sandero (273,6 тыс.), Skoda Octavia (260,5 тыс.) и KIA Ceed (238,1 тыс.).

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