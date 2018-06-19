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Bloomberg: к 2050 году электромобили будут потреблять до 9% электроэнергии в мире

Экономика и бизнес
19 июня, 21:14 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 19, июня. /ТАСС

Сейчас показатель составляет всего 0,2%

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НЬЮ-ЙОРК, 19 июня. /ТАСС/. Электромобили к 2050 году будут потреблять до 9% от общего объема производства электроэнергии в мире. Об этом сообщило во вторник информационное агентство Bloomberg со ссылкой на доклад принадлежащей агентству компании New Energy Finance, занимающейся анализом ситуации в сфере энергетики.

Сейчас на долю электромобилей приходится около 0,2% от мирового потребления электроэнергии, которое достигает 20 тыс. тераватт-часов, указывается в докладе. Однако в связи с прогнозируемым резким падением цен на аккумуляторные батареи - на две трети к 2030 году по сравнению с нынешним уровнем цен - электромобили станут более доступными и, следовательно потребление ими электроэнергии возрастет.

На рост энергопотребления окажет влияние и политика энергетических компаний, которые будут поощрять с помощью более низких тарифов потребителей к тому, чтобы они заряжали свои электромобили в те периоды, когда уровень энергопотребления снижается.

По мнению составителей доклада, к 2050 году объем производства электроэнергии в мире достигнет 40 тыс. тераватт-часов.

"Цены на аккумуляторы снижаются быстрее, чем мы ожидали, - отметил, комментируя доклад, нью-йоркский эксперт по проблемам энергетических рынков Салим Мосби. - В результате снижения цен на аккумуляторы вырастет спрос на электромобили".

По данным журнала Fortune, в 2017 году в мире насчитывалось около 2 млн электромобилей и 95% из них находились в 10 странах - США, КНР, Японии, Канаде, Норвегии, Великобритании, Франции, Германии, Нидерландах и Швеции. К 2020 году их число в мире может достигнуть 9-20 млн, а к 2025 году - 40-75 млн.

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