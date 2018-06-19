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Минтранс предлагает направить 13,6 млрд рублей из прибыли РЖД на БАМ и Транссиб

Экономика и бизнес
19 июня, 20:06 UTC+3 МОСКВА 19, июня. /ТАСС

По мнению ведомства, компания должна выплатить дивиденды из прибыли по РСБУ в размере 3 млрд рублей на обыкновенные акциии

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Министерство транспорта предлагает оставить часть прибыли РЖД - 13,6 млрд рублей - в распоряжении компании и направить эти средства на финансирование проекта развития БАМа и Транссиба, заявил журналистам замминистра Алан Лушников.

По мнению Минтранса, РЖД должны выплатить дивиденды из прибыли по РСБУ в размере 3 млрд рублей на обыкновенные акции, плюс осуществить выплаты по "префам" и отчисления в резервный фонд компании.

"Соответственно, в распоряжении компании должно остаться 13 млрд 600 млн рублей. Наше предложение, которое ушло в федеральные органы, - за счет этих средств уменьшить обязательства РФ по финансированию первого этапа БАМа и Транссиба. Предложение поддержали в Минэкономразвития. У нас неисполненные обязательства (по БАМу и Транссибу - прим. ТАСС) - 80 млрд рублей", - сказал Лушников.

В 2018 году поступления из бюджета на БАМ не предусмотрены. РЖД предупреждали, что есть дефицит госфинансирования - 88,5 млрд рублей. Из них, говорил Лушников в интервью газете "Коммерсантъ", 8 млрд рублей удалось покрыть из дополнительных источников, найденных РЖД. Ранее Росимущество предложило компании выплатить 50% прибыли по МСФО в виде дивидендов, что составляет более 60 млрд рублей. Лушников напомнил, что существенная часть прибыли по МСФО носит неденежный характер.

Ранее первый заместитель генерального директора РЖД Вадим Михайлов говорил, что компании не потребуется государственная поддержка для реализации инвестиционных проектов при условии сохранения чистой прибыли в ее распоряжении. При этом Михайлов напомнил, что при принятии долгосрочной программы развития одним из условий было сохранение чистой прибыли в распоряжении компании и выплата дивидендов только по привилегированным акциям.

Дивиденды РЖД

Ранее Лушников говорил, что РЖД предлагают разрешить до 2025 года выплачивать дивиденды только на привилегированные акции. Он пояснил, что речь идет о распределении прибыли в денежном выражении, тогда как дивиденды РЖД могут выплатить и в натуральной форме. В свою очередь глава Росимущества Дмитрий Пристансков заявил, что ведомство будет настаивать, чтобы РЖД выплачивали дивиденды не только по "префам", но и по обыкновенным акциям.

В конце марта глава РЖД Олег Белозеров заявил, что компания, ведущая ряд затратных проектов, предлагает выплачивать дивиденды только по привилегированным акциям и направлять остальную прибыль на инвестиции. РЖД также заявляли, что увеличат инвестпрограмму на 2018 год, которая пока запланирована на уровне 549 млрд рублей. Чистая прибыль РЖД по РСБУ в 2017 году выросла в 2,7 раза - до 17,5 млрд рублей.

По итогам 2016 года дивиденды РЖД составили 5,1 млрд рублей, что соответствует 50% прибыли по МСФО, или 79,2% прибыли по РСБУ.

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