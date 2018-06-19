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МИД РФ: взаимодействие в рамках ОЧЭС должно быть неполитизированным

Экономика и бизнес
19 июня, 20:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

В дипведомстве также подчеркнули важность расширения торговых, экономических и деловых связей, реализации востребованных международных проектов в Черноморском регионе

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Москва уверена, что взаимодействие в рамках Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) должно быть неполитизированным. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам заседания межведомственной комиссии РФ по делам организации, которое прошло во вторник под председательством заместителя министра иностранных дел Александра Панкина.

Участники встречи обсудили "итоги деятельности России в организации в 2017 - начале 2018 года и планы работы российских министерств и ведомств на этом направлении в текущем году". "Подчеркнута важность повышения практической отдачи от неполитизированного сотрудничества в рамках ОЧЭС, расширения торговых, экономических и деловых связей, реализации востребованных международных проектов в Черноморском регионе", - отметили в дипведомстве.

Также были рассмотрены вопросы "деятельности Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" в Деловом совете ОЧЭС, функционирования созданного по инициативе России механизма развития проектного сотрудничества в Черноморском регионе".

ОЧЭС - региональная экономическая структура, которая объединяет 12 стран: Азербайджан, Албанию, Армению, Болгарию, Грецию, Грузию, Молдавию, Россию, Румынию, Сербию, Турцию и Украину. Ряд стран и международных структур имеют статус наблюдателя. Функционируют около 20 рабочих групп по основным направлениям сотрудничества, в том числе по транспорту, энергетике, науке и технологиям, экологии, связи, сельскому хозяйству, образованию, чрезвычайным ситуациям, борьбе с оргпреступностью.

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