Россия запросила в ВТО участие в консультациях США и ЕС по стали и алюминию

ЖЕНЕВА, 19 июня. /ТАСС/. Россия направила запрос во Всемирную торговую организацию (ВТО) об участии в консультациях Евросоюза и США по стали и алюминию в качестве третьей стороны. Текст официального письма делегации РФ опубликован во вторник на сайте ВТО.

В послании, датированном 15 июня, говорится, что Россия "желает присоединиться к консультациям". В качестве мотива приводится тот факт, что в споре ЕС и США речь идет о "вопросе, имеющем отношение к импорту продукции из стали и алюминия из Российской Федерации". При этом российская стороны напоминает, что введенные Соединенными Штатами пошлины на сталь и алюминий "нанесли серьезный ущерб российским торговым интересам".

Статус третьей стороны широко применяется в практике рассмотрения споров в ВТО. Он дает право делегации присутствовать на переговорах, слушать и излагать свою точку зрения, однако при этом она не является участником спора как такового. Если третья сторона желает сама вступить в торговый спор, то она должна обратиться в Орган ВТО по разрешению споров.

Россия направила 19 апреля запрос в ВТО о проведении консультаций с США по вопросу о пошлинах на сталь и алюминий, введенных Вашингтоном. Как пояснили ТАСС в российском представительстве при ВТО, в соответствии с соглашениями в рамках организации, сторона, чьи интересы затронуты, имеет возможность ввести ответные меры, и одним из условий является проведение двусторонних консультаций.

В соответствии с принятой в ВТО процедурой, если на консультациях не будет достигнуто соглашение о предоставлении России компенсации со стороны США, то РФ может принять ответные шаги. Ранее консультации в ВТО в связи с действиями США запросили, помимо ЕС и России, ряд стран, в том числе Китай, Индия, Норвегия и Мексика.

Американские власти ввели таможенные пошлины на импорт металлургической продукции в размере 25% на сталь и 10% на алюминий. Это решение оспаривает Европейский союз. Брюссель сформировал обширный список категорий американских товаров, на которые могут быть наложены ответные пошлины в размере от 10% до 50%. В этот список, в частности, попали такие символичные для США товары, как джинсы Levi's, мотоциклы Harley-Davidson и американские спиртные напитки.