Fesco будет оспаривать арест счетов Владивостокского морского торгового порта

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Fesco намерена оспорить решение суда об аресте счетов входящего в группу Владивостокского морского торгового порта (ВМТП), сообщил ТАСС представитель Fesco.

"Мы не видим оснований для такого решения, ВМТП не причастен ни к каким правонарушениям, которые могут повлечь за собой подобные меры. Мы будем оспаривать данное решение суда в установленном законом порядке", - сказал он.

Тверской суд Москвы 19 июня наложил обеспечительный арест на банковские счета Владивостокского морского торгового порта в рамках уголовного дела совладельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда. Бизнесменов обвиняют в создании преступного сообщества и особо крупных хищениях бюджетных средств.

Ранее в рамках этого дела были арестованы акции входящих в группу "Сумма" ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (Fesco) и ЗАО "Портофлот" (Санкт-Петербург). Кроме того, в конце апреля Преображенский суд Москвы арестовал акции 13 компаний, входящих в "Сумму". Эти аресты уже обжалованы.

31 марта Тверской суд арестовал братьев Магомедовых и экс-главу компании "Интэкс", входящей в группу "Сумма", Артура Максидова на два месяца. Магомедовым вменяется организация преступного сообщества, хищение 2,5 млрд рублей, Максидов обвиняется в хищении более 668 млн рублей.

Банковские счета Магомедовых и изъятые у них в ходе обысков денежные средства арестованы. Также был наложен обеспечительный арест на четыре машины, две квартиры и на долю в уставных капиталах юридических лиц в рамках уголовного дела.