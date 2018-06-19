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Трамп заявил, что надеется заключить торговую сделку с Канадой

Экономика и бизнес
19 июня, 21:07 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 19, июня. /ТАСС

Американский лидер отметил, что Канада и Мексика "должны прекратить извлекать выгоду из торговли с США"

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ВАШИНГТОН, 19 июня. /ТАСС/. Президент Дональд Трамп выразил во вторник надежду на то, что его администрации удастся заключить справедливое торговое соглашение с Канадой.

"У США с Канадой - хорошие отношения. Но нам нужно изменить правила торговли. И я надеюсь, что мы сможем выработать с Канадой справедливое торговое соглашение", - отметил он, выступая на встрече членов Национальной федерации независимых предпринимателей, объединяющей владельцев американских малых предприятий. Трансляция выступления велась на сайте Белого дома.

По словам Трампа, "наши друзья обращались с нами [в торговой сфере] хуже, чем наши враги". "Мы не можем больше позволить себе быть глупой страной, мы хотим быть умной страной. Канада и Мексика должны прекратить извлекать выгоду из торговли с США", - добавил президент, вновь указав, что Оттава давно уже ввела пошлины в размере 275% на американскую молочную продукцию.

США, Канада и Мексика обсуждают в настоящее время перспективы пересмотра положений Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA), которое было подписано в 1992 году и начало действовать в 1994 году. Как не раз подчеркивал Трамп, он "не остановится, пока не добьется хорошей сделки" по NAFTA. Американский лидер считает, что данный торговый договор не выгоден США, которые потеряли из-за его реализации более четверти всех своих рабочих мест в промышленности. Консультации по "улучшению" NAFTA пока безуспешно продолжаются с августа 2017 года.

Глава Белого дома дал ясно понять 1 июня, что не исключает свертывания NAFTA и перехода на двусторонние торговые договоренности с Канадой и Мексикой. В то же день США ввели пошлины на импорт стальной и алюминиевой продукции из Евросоюза, Канады и Мексики в размере 25% на сталь и 10% на алюминий. Канада 6 июня обратилась с просьбой во Всемирную торговую организацию о проведении консультаций с США по вопросу о пошлинах на данные металлы. По сути, это означает официальное инициирование торгового спора.

Оттава также пригрозила прибегнуть с 1 июля к контрмерам. Правительство премьер-министра Джастина Трюдо оценило предполагаемый ущерб от действий Вашингтона в 16,6 млрд канадских долларов ($12,8 млрд). Министерство финансов Канады опубликовало список американских товаров, на которые будут повышены пошлины. Туда включены, в частности, различная металлопродукция, трубы, провода, моющие средства, спальные мешки, продукты питания и напитки, в том числе виски, апельсиновый сок, кофе.

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Персоны
Трюдо, Джастин Трамп, Дональд
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