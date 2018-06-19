ФАС возбудила дело из-за рекламы презервативов Durex

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело против компании Reckitt Benckiser, владеющей торговой маркой Durex, за рекламу презервативов, в которой, по мнению ведомства, была приведена недостоверная информация.

Претензии ФАС касаются двух рекламных роликов, распространенных на федеральных каналах в 2017 году.

"Из смысла рекламы презервативов Durex вытекает, что примерно 50% населения России было заражено заболеванием, передающимся половым путем, что противоречит официальной статистике Минздрава России", - говорится в определении ФАС.

Информация в рекламе была основана на методических рекомендациях департамента здравоохранения Москвы от 2014 года, в которых не содержалось статистических данных о заболеваемости граждан.

При этом ФАС приводит выдержки из письма Минздрава, согласно которому показатель первичной заболеваемости, передающейся половым путем, в 2017 году составил 206,9 тыс. случаев (141 на 100 тыс. человек), что составило 0,1% населения России.

"Таким образом реклама презервативов Durex, размещенная в эфире федеральных каналов, содержит признаки нарушения п. 11 ч.3 ст.5 Федерального закона "О рекламе" в части содержания не соответствующих действительности сведений о результатах исследований и испытаний", - резюмировали в ФАС.

Заседание по делу состоится 5 июля. О том, какие санкции могут грозить компании Reckitt Benckiser за нарушение, в ФАС не уточнили.