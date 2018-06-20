ОПЕК+ еще не пришел к консенсусу об увеличении добычи

ВЕНА, 19 июня. /ТАСС/. Страны ОПЕК+, которые 22-23 июня в Вене обсудят вопрос о смягчении квот об ограничении добычи, пока не пришли к единой позиции, сообщил журналистам министр нефти Ирака Джаббар Ал Лаиби по прибытии в Вену.

"Мы еще не рассматривали увеличение, мы будем обсуждать это на встрече", - сказал он.

Министр не ответил на вопросы о том, поддержит ли страна, являющаяся вторым по величине производителем нефти в ОПЕК, рост добычи. Ранее сообщалось, что Иран, Ирак и Венесуэла выступают против позиции России и Саудовской Аравии увеличить добычу.

22 июня в Вене состоится заседание ОПЕК, а 23 июня к странам картеля присоединятся 11 участников, не входящих в ОПЕК, в том числе, Россия. На ней страны ОПЕК+ и должны обсудить решение о восстановлении добычи на 1,5 млн баррелей в сутки.