Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.06:
$ 63.62
€ 73.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ОПЕК+ еще не пришел к консенсусу об увеличении добычи

Экономика и бизнес
20 июня, 23:35 UTC+3 ВЕНА 19, июня. /ТАСС

Участники соглашения о сокращении добычи нефти обсудят этот вопрос на встрече, которая состоится позднее в июне в Вене, заявил министр нефти Ирака Джаббар Ал Лаиби

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЕНА, 19 июня. /ТАСС/. Страны ОПЕК+, которые 22-23 июня в Вене обсудят вопрос о смягчении квот об ограничении добычи, пока не пришли к единой позиции, сообщил журналистам министр нефти Ирака Джаббар Ал Лаиби по прибытии в Вену.

"Мы еще не рассматривали увеличение, мы будем обсуждать это на встрече", - сказал он.

Министр не ответил на вопросы о том, поддержит ли страна, являющаяся вторым по величине производителем нефти в ОПЕК, рост добычи. Ранее сообщалось, что Иран, Ирак и Венесуэла выступают против позиции России и Саудовской Аравии увеличить добычу.

22 июня в Вене состоится заседание ОПЕК, а 23 июня к странам картеля присоединятся 11 участников, не входящих в ОПЕК, в том числе, Россия. На ней страны ОПЕК+ и должны обсудить решение о восстановлении добычи на 1,5 млн баррелей в сутки.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
Страны
Иран Ирак Россия Австрия Венесуэла Саудовская Аравия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Медведев обсудил с "Единой Россией" предложения в рамках пенсионной реформы
2
Захарова заявила, что Запад обманул Россию
3
МИД РФ: США искажают факты, обвиняя ополченцев в обстрелах беспилотников ОБСЕ в Донбассе
4
В сети появилось новое видео, запечатлевшее некрасивое поведение бразильских болельщиков
5
Комитет СФ не поддержал законопроект, приравнивающий доходы депутатов к средним по РФ
6
"Железо с мозгами": какое оружие России умеет "думать"
7
Украинские силовики активизировали наступательные действия в Донбассе
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости