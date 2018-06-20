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Uber запускает программу страхования пассажиров на время поездки в такси

Экономика и бизнес
20 июня, 0:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Отмечается, что такая опция не приведет к увеличению цен или комиссии для пассажиров и водителей

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© AP Photo/Seth Wenig

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Онлайн-сервис Uber запускает программу страхования жизни и здоровья водителей и пассажиров на время поездки в такси. Страховка будет действовать в 16 городах, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

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В Uber подчеркнули, что данная опция не приведет к увеличению цен или комиссии для пассажиров и водителей. "Все платежи партнерам-страховщикам Uber будет компенсировать за свой счет", - отметили в компании.

Программа страхования запускается автоматически с 20 июня. Максимальная компенсация по программе составляет 2 млн руб. "На эту сумму застрахованы водитель и каждый находящийся в машине пассажир на время поездки", - уточнили в пресс-службе.

Партнерами программы выступают страховые компании, которые ранее сотрудничали с "Яндекс.Такси" по вопросам упрощенной и ускоренной системы выплаты компенсаций: Allianz, "ВТБ Страхование" и "Ингосстрах". В случае ДТП пассажиры и водители должны обратиться в службу поддержки Uber, где им предоставят контакты компании, застраховавшей конкретную поездку, и подробные инструкции, что нужно делать.

Пилотный проект по страхованию пассажиров Uber запустил в сентябре 2017 года в Казани.

В декабре 2017 года онлайн-сервис услуг по заказу такси "Яндекс.Такси" запустил программу страхования жизни и здоровья пассажиров и водителей во всех регионах России.

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