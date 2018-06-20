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Владивостокский морской торговый порт работает в штатном режиме, несмотря на арест счетов

Экономика и бизнес
20 июня, 3:12 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 20, июня. /ТАСС

Подход флота, обработка судов и вагонов выполняются в строгом соответствии с расписанием

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ВЛАДИВОСТОК, 20 июня. /ТАСС/. Владивостокский морской торговый порт (ВМТП), входящий в группу Fesco, работает в штатном режиме, несмотря на обеспечительный арест счетов в рамках уголовного дела совладельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе ВМТП.

"В настоящее время порт работает в штатном режиме. Подход флота, обработка судов и вагонов выполняются в строгом соответствии с расписанием. <...> Мы не видим оснований для такого решения, ВМТП не причастен ни к каким правонарушениям, которые могут повлечь за собой подобные меры. Мы будем оспаривать данное решение суда в установленном законом порядке", - сообщили в пресс-службе.

Тверской суд Москвы 19 июня наложил обеспечительный арест на банковские счета Владивостокского морского торгового порта в рамках уголовного дела совладельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда. Бизнесменов обвиняют в создании преступного сообщества и хищениях бюджетных средств в особо крупных размерах.

Ранее в рамках этого дела были арестованы акции входящих в группу "Сумма" ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (Fesco) и ЗАО "Портофлот" (Санкт-Петербург). Кроме того, в конце апреля Преображенский суд Москвы арестовал акции 13 компаний, входящих в "Сумму". Эти аресты уже обжалованы.

31 марта Тверской суд арестовал братьев Магомедовых и экс-главу компании "Интэкс", входящей в группу "Сумма", Артура Максидова на два месяца. Магомедовым вменяется организация преступного сообщества, хищение 2,5 млрд руб., Максидов обвиняется в хищении более 668 млн руб.

Банковские счета Магомедовых и изъятые у них в ходе обысков денежные средства арестованы. Также был наложен обеспечительный арест на четыре машины, две квартиры и на долю в уставных капиталах юридических лиц в рамках уголовного дела.

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