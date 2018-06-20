Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.06:
$ 64.07
€ 74.18
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Аврора" добавила один авиарейс в неделю из Владивостока в Токио из-за повышенного спроса

Экономика и бизнес
20 июня, 3:40 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 20, июня. /ТАСС

В расписании добавлена еще одна частота по воскресеньям

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЛАДИВОСТОК, 20 июня. /ТАСС/. Авиакомпания "Аврора" увеличила частоту полетов из Владивостока в Токио на летний период. Как сообщила в среду пресс-служба "Авроры", теперь самолеты компании летают между этими городами четыре раза в неделю вместе трех.

"Авиакомпания "Аврора", входящая в группу компаний "Аэрофлот", с июня по 21 октября 2018 года увеличила частоту регулярных полетов из Владивостока в Токио в связи с повышенным спросом в летний период. В расписании по этому направлению добавлена еще одна частота по воскресеньям. Рейсы из Владивостока в Токио теперь выполняются четыре раза в неделю - по понедельникам, средам, пятницам, воскресеньям", - говорится в сообщении.

Стоимость авиабилета в одну сторону составляет от 9 тыс. 425 руб. Линию обслуживают самолеты Bombardier Q400.

Как ранее сообщала администрация Приморского края, в первом квартале 2018 года поток въезжающих японских туристов увеличился в полтора раза, по сравнению с первым кварталом 2017 года. За это время Приморье посетили почти 2 тыс. гостей из Японии. Традиционно турпоток из-за границы здесь увеличивается с приходом теплых летних месяцев.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Япония Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: подозреваемая в шпионаже Карина Цуркан является членом правления "Интер РАО"
2
Комитет СФ не поддержал законопроект, приравнивающий доходы депутатов к средним по РФ
3
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
4
Джонсон заявил, что решение США покинуть Совет по правам человека достойно сожаления
5
Суд Лондона принял решение о замораживании активов "Газпрома" по иску "Нафтогаза"
6
США объявили о выходе из Совета ООН по правам человека
7
Захарова заявила, что Запад обманул Россию
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости