"Аврора" добавила один авиарейс в неделю из Владивостока в Токио из-за повышенного спроса

ВЛАДИВОСТОК, 20 июня. /ТАСС/. Авиакомпания "Аврора" увеличила частоту полетов из Владивостока в Токио на летний период. Как сообщила в среду пресс-служба "Авроры", теперь самолеты компании летают между этими городами четыре раза в неделю вместе трех.

"Авиакомпания "Аврора", входящая в группу компаний "Аэрофлот", с июня по 21 октября 2018 года увеличила частоту регулярных полетов из Владивостока в Токио в связи с повышенным спросом в летний период. В расписании по этому направлению добавлена еще одна частота по воскресеньям. Рейсы из Владивостока в Токио теперь выполняются четыре раза в неделю - по понедельникам, средам, пятницам, воскресеньям", - говорится в сообщении.

Стоимость авиабилета в одну сторону составляет от 9 тыс. 425 руб. Линию обслуживают самолеты Bombardier Q400.

Как ранее сообщала администрация Приморского края, в первом квартале 2018 года поток въезжающих японских туристов увеличился в полтора раза, по сравнению с первым кварталом 2017 года. За это время Приморье посетили почти 2 тыс. гостей из Японии. Традиционно турпоток из-за границы здесь увеличивается с приходом теплых летних месяцев.