Новый рейс в южнокорейский город Муан запустили из Владивостока

ВЛАДИВОСТОК, 20 июня. /ТАСС/. Новый регулярный рейс из Владивостока в южнокорейский город Муан запущен в Приморье, сообщили в среду в пресс-службе аэропорта.

"В расписании Международного аэропорта Владивосток появился новый регулярный рейс по маршруту Владивосток - Муан. Полеты по новому направлению начала выполнять авиакомпания "Якутия" с частотой один раз в неделю по средам. На маршруте задействовано воздушное судно Sukhoi Superjet", - говорится в сообщении.

С открытием нового маршрута жители и гости Владивостока смогут добраться в южнокорейский город Муан прямым рейсом за два часа.

На текущий момент авиаперевозки между Владивостоком и аэропортами Южной Кореи выполняют российские перевозчики "Аврора", S7 Airlines и "Якутия" и южнокорейские перевозчики Korean Air, JEJU air, T'way Air и Eastar Jet. В 2018 году к существующим на южнокорейском направлении маршрутам из Владивостока в Сеул, Пусан, Янъян и Чхонджу добавились Тэгу и Муан.

Южнокорейское направление является одним из самых популярных среди международных направлений аэропорта Владивосток. За пять месяцев 2018 года пассажиропоток на южнокорейском направлении увеличился в полтора раза.