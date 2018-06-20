Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.06:
$ 64.07
€ 74.18
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Новый рейс в южнокорейский город Муан запустили из Владивостока

Экономика и бизнес
20 июня, 5:01 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 20, июня. /ТАСС

Полеты по новому направлению начала выполнять авиакомпания "Якутия" с частотой один раз в неделю

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЛАДИВОСТОК, 20 июня. /ТАСС/. Новый регулярный рейс из Владивостока в южнокорейский город Муан запущен в Приморье, сообщили в среду в пресс-службе аэропорта.

"В расписании Международного аэропорта Владивосток появился новый регулярный рейс по маршруту Владивосток - Муан. Полеты по новому направлению начала выполнять авиакомпания "Якутия" с частотой один раз в неделю по средам. На маршруте задействовано воздушное судно Sukhoi Superjet", - говорится в сообщении.

С открытием нового маршрута жители и гости Владивостока смогут добраться в южнокорейский город Муан прямым рейсом за два часа.

На текущий момент авиаперевозки между Владивостоком и аэропортами Южной Кореи выполняют российские перевозчики "Аврора", S7 Airlines и "Якутия" и южнокорейские перевозчики Korean Air, JEJU air, T'way Air и Eastar Jet. В 2018 году к существующим на южнокорейском направлении маршрутам из Владивостока в Сеул, Пусан, Янъян и Чхонджу добавились Тэгу и Муан.

Южнокорейское направление является одним из самых популярных среди международных направлений аэропорта Владивосток. За пять месяцев 2018 года пассажиропоток на южнокорейском направлении увеличился в полтора раза.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Республика Корея
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: подозреваемая в шпионаже Карина Цуркан является членом правления "Интер РАО"
2
Комитет СФ не поддержал законопроект, приравнивающий доходы депутатов к средним по РФ
3
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
4
Джонсон заявил, что решение США покинуть Совет по правам человека достойно сожаления
5
Суд Лондона принял решение о замораживании активов "Газпрома" по иску "Нафтогаза"
6
США объявили о выходе из Совета ООН по правам человека
7
Захарова заявила, что Запад обманул Россию
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости