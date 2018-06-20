Роспотребнадзор через суд намерен остановить добычу в Солнцевском угольном разрезе

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 июня. /ТАСС/. Роспотребнадзор через суд намерен остановить добычу на участках крупнейшего угольного предприятия Сахалина "Солнцевский угольный разрез", деятельность которого приводит к загрязнению системы водоснабжения города Углегорска на западном побережье острова. Об этом ТАСС сообщил начальник территориального отдела Роспотребнадзора по Углегорскому и Томаринскому районам Юрий Стиплин.

"На предприятие составлены три протокола о загрязнении ручья Майский (является притоком реки Углегорка), рек Углегорки (основной источник водоснабжения города Углегорска) и Тарасовки. По двум протоколам мы просим закрыть участки работ, деятельность которых приводит к загрязнению источников водоснабжения города. Третий составлен по факту несанкционированного сброса в реку Тарасовка ", - пояснил Стиплин.

Он сообщил, что по первому протоколу состоялось заседание городского суда, который не поддержал требования Роспотребнадзора о закрытии участков работ и вынес решение о наказании компании максимальным штрафом в размере 20 тыс. рублей. "Мы обжаловали это решение. 22 июня в областном суде состоится рассмотрение этого дела. По второму протоколу с требованием закрыть участок работ, который загрязняет ручей Майский, заседание суда назначено на 21 июня", - сказал Стиплин.

ООО "Солнцевский угольный разрез" обещал предоставить комментарии ТАСС позднее.

Проблема водоснабжения в Углегорске возникает регулярно. В 2018 году режим посеансовой подачи воды в городе был введен 30 марта и действовал первую неделю апреля. В конце апреля из-за очередной аварии на станции очистки воды в городе не работали детские сады.

Местные жители объясняют загрязнение воды стоками с карьера, разрабатываемого угольным предприятием. Региональные власти прорабатывают вопрос с предприятием об установке очистной системы, чтобы стоки карьера не попадали в реку. 11 апреля на межведомственном совещании по вопросам состояния законности в сфере ЖКХ заместитель генерального прокурора РФ Юрий Гулягин дал два месяца властям Сахалинской области на разработку программы по качественному водоснабжению Углегорска.