США обвинили Китай в проведении политики экономической агрессии, угрожающей миру

ВАШИНГТОН, 20 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты обвинили власти Китая в проведении политики "экономической агрессии", которая угрожает всему миру. Такое утверждение содержится в опубликованном во вторник 65-страничном докладе Белого дома "Как экономическая агрессия Китая угрожает технологиям и интеллектуальной собственности Соединенных Штатов и всего мира". Автором документа выступил глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро.

"Учитывая размер экономики Китая и масштабы его политики, приводящей к рыночным диспропорциям, экономическая агрессия Китая сейчас угрожает не только экономике США, но и мировой экономике в целом", - полагает он. По версии Белого дома, КНР "похоже, проводит кампанию коммерческого шпионажа против американских компаний", которая заключается, в частности, в осуществлении "проникновений в информационные системы американских компаний с целью кражи их объектов интеллектуальной собственности", а также последующем "их обесценивании и приобретении по значительно сниженным ценам".

Повторение прошлых заявлений

В докладе американские власти вновь критикуют Пекин за проведение, по их мнению, "несправедливой торговой" политики. Документ обобщает высказанные ранее американскими должностными лицами обвинения в адрес китайских властей.

Наварро рассматривает "экономическую агрессию" китайского правительства в рамках таких широких категорий, как защита внутреннего рынка для отечественных производителей, обеспечение контроля над природными ресурсами и стремление к доминированию в передовых высокотехнологичных отраслях. Затем он перечисляет более 50 приписываемых КНР направлений деятельности - от киберворовства объектов интеллектуальной собственности до блокирования иностранного доступа к ключевым сырьевым материалам, доступным главным образом только в Китае - с помощью которых государство якобы достигает своих целей.

При этом, как отмечают местные комментаторы, доклад Наварро "не предлагает новый политический курс, а лишь предъявляет претензии". В нем не содержится "анализа фактических сведений", а просто приводятся материалы, которые якобы "подтверждают уже существующую позицию", отметил представитель вашингтонского Центра стратегических и международных исследований Скотт Кеннеди. В Белом доме сообщили, что Наварро в течение многих месяцев работал над документом, который перед публикацией был изучен представителями других госучреждений. При этом примечания со сносками, а также приложения составляют большую половину документа - 44 страницы.

Ранее во вторник сам Наварро заявил, что Китай потеряет больше, чем США, в торговом споре между двумя странами. Он прокомментировал распоряжение президента Дональда Трамп подготовить список китайских товаров на сумму $200 млрд для последующего введения дополнительных пошлин в размере 10%. По словам Наварро, "китайцы, может быть, недооценили решимость президента Трампа" добиться от Пекина отказа "от нечестной торговой практики", в частности, от принуждения американских компаний к передаче их технологий и интеллектуальной собственности китайским предприятиям.

Пошлины и контрпошлины

Трамп в прошлую пятницу объявил, что в связи с "кражей Китаем американской интеллектуальной собственности и технологий, а также тем, что Китай прибегает к несправедливой торговой практике", США введут 25%-ные пошлины на импортируемые из Китая товары на сумму $50 млрд . Пекин выразил протест в связи с этим решением Вашингтона, охарактеризовав его как нарушение правил ВТО, и заявил, что предпримет аналогичные по масштабу меры. Тогда глава Белого дома в понедельник поручил подготовить список китайских товаров на сумму в $200 млрд для последующего введения дополнительных пошлин в размере 10%.

Президент уже неоднократно заявлял, что ему не нравится дефицит в торговле с Китаем, достигающий, по его словам, $500 млрд в год. Он подписал 22 марта меморандум, который предусматривает применение комплекса мер против нечестной, по мнению США, торговой политики Пекина.