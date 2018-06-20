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"Сафмар" покупает бизнес Media Markt в России

Экономика и бизнес
20 июня, 9:01 дата обновления: 20 июня, 9:50 UTC+3

В свою очередь прежний владелец сети магазинов приобретет 15% в "М.Видео"

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© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Media Markt Saturn (входит в немецкую группу Ceconomy) подтвердила планы по приобретению доли в размере 15% в российской сети магазинов цифровой и бытовой техники "М.Видео". Как сообщается в пресс-релизе германской компании, Media Markt Saturn также планирует передать группе "Сафмар" свой бизнес в России - сеть магазинов Media Markt.

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Источники: "Сафмар" заключила сделку с Media Markt Saturn на $470 млн

В сообщении отмечается, что Media Markt Saturn может заплатить за долю в "М.Видео" €258 млн, при этом стоимость сделки может уменьшиться в пределах €86 млн - в зависимости от показателей российского ретейлера в 2018 и 2019 годах. Сделка может быть закрыта к сентябрю 2018 года.

Ранее агентство Reuters сообщило, что группа Ceconomy в течение нескольких дней может заключить сделку по продаже своего бизнеса в России, сети супермаркетов бытовой техники и электроники Media Markt группе "Сафмар", а также получить 15% долю в "М.Видео". Для финансирования сделки Ceconomy может увеличить капитал примерно на 10%.

В конце апреля входящий в группу "Сафмар" Михаила Гуцериева продавец электроники и бытовой техники "М.Видео" закрыл сделку по покупке 100% ретейлера "Эльдорадо" за 45,5 млрд руб. Юридически объединение "М.Видео" и "Эльдорадо" завершится до конца первого квартала 2019 года. После объединения оба бренда будут сохранены. При этом под управлением объединенной компании окажется 831 магазин в 200 крупнейших городах России.

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