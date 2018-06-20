В ЕК заявили, что надеются на поддержку реализации Трансадриатического газопровода

БАКУ, 20 июня. /ТАСС/. Еврокомиссия надеется на продолжение поддержки Италией, Албанией и Грецией реализации проекта Трансадриатического трубопровода (TAP), предназначенного для транспортировки азербайджанского газа в Европу. Об этом заявил заместитель председателя Еврокомиссии (ЕК), еврокомиссар по энергетическому союзу Марош Шефчович в среду в интервью бакинскому информационному агентству Trend.

"Я верю, что строительство TAP, являющегося европейской частью "Южного газового коридора", будет продолжаться благодаря постоянной поддержке трех национальных правительств, с тем, чтобы обеспечить поставку газа из Каспийского региона в ЕС к 2020 году", - сказал Шефчович.

По мнению еврокомиссара, TAP "принесет значительные выгоды странам, по территории которых он пройдет, и их местным общинам с точки зрения привлечения инвестиций, открытия дополнительных рабочих мест, а также снижения цен на энергоносители для потребителей и перехода к экономике с более низким уровнем выбросов углерода".

Как напоминает агентство со ссылкой на Reuters, ранее министр окружающей среды Италии Серхио Коста заявил, что участие Италии в TAP и других крупных проектах будет пересмотрено.

О трубопроводе

TAP протяженностью около 870 км и стоимостью €4,5 млрд является частью проекта "Южный газовый коридор" (ЮГК). Он будет соединен с другим сегментом ЮГК - Трансанатолийским газопроводом, открытие которого состоялось 12 июня на турецко-греческой границе - и протянется по территории Греции, Албании, дну Адриатического моря до юга Италии.

Ожидается, что строительство TAP будет завершено в 2020 году и в тот же год начнутся поставки первого азербайджанского газа в Европу. Первоначальная мощность TAP составит 10 млрд куб. м газа в год с возможностью удвоения.

Официальное открытие первого этапа проекта ЮГК общей стоимостью $40 млрд состоялось 29 мая в Баку. Основным источником для поставок газа по этому коридору является азербайджанское газоконденсатное месторождение на шельфе Каспия "Шахдениз" с запасами 1,2 трлн куб м.