В Татарстане запустили производство изобутилена

НИЖНЕКАМСК, /Республика Татарстан/, 20 июня. /Корр. ТАСС Рустам Кильсинбаев/. Компания "Нижнекамскнефтехим" запустила в среду производство изобутилена на заводе изопрена-мономера (ИМ) мощностью 160 тыс. тонн в год, передает корреспондент ТАСС.

Как сообщили в пресс-службе завода, запуск нового производства - это второй из трех инвестпроектов завода изопрена-мономера в рамках программы по наращиванию производства изопренового каучука СКИ-3 до 330 тыс. тонн в год. Новое производство позволило создать предприятию 68 новых рабочих мест.

"Сегодня у нас очередной исторический момент, мы сегодня открываем новую установку изобутилена, которая в составе завода ИМ позволит в целом решить вопрос увеличения производства каучуков СКИ-3 до 330 тыс. [тонн]. Впереди еще у нас пуск изопреновой установки модернизированной, и сейчас продолжается строительство и заканчивается в ближайшие месяцы", - сказал на церемонии запуска гендиректор компании Азат Бикмурзин.

"Нижнекамскнефтехим" - одна из крупнейших нефтехимических компаний Европы. Предприятие планирует ввести первую очередь этиленового комплекса совокупной мощностью 600 тыс. тонн в 2021 году. Стоимость проекта - около $9 млрд, в результате его реализации мощность производства этилена на "Нижнекамскнефтехиме" планируется довести до 1,2 млн тонн в год. Проектированием комплекса занимается немецкая компания Linde AG.