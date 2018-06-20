Минстрой РФ разработает план снижения несчастных случаев с бытовым газом

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Минстрой РФ разработает план снижения чрезвычайных ситуаций с бытовым газом, в частности, пропишет правила его одорирования. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

19 июня, выступая в Совете Федерации федерального собрания, замминистра строительства РФ Андрей Чибис заявил, что Минстрой РФ намерен поднять вопрос безопасности эксплуатации бытового газа на совещании в правительстве. По его словам, из-за смягчения требований по добавлению одорантов в бытовой газ его поставщики стали экономить на этом веществе, в итоге запах топлива сейчас почти неслышен, и люди не могут вовремя отреагировать на ситуацию.

"Минстрой России разрабатывает план для снижения количества чрезвычайных ситуаций в этой сфере. Мы планируем внедрить систему одорирования [бытового] газа", - уточнили в пресс-службе.

В пресс-службе Минстроя РФ добавили, что в рамках этой работы министерство совместно с другими ведомствами анализирует варианты, за кем следует закрепить обязанность добавлять одорант, а также какие органы могут контролировать эти процессы. К вопросу одорирования бытового газа Минстрой обратился из-за несчастных случаев с его применением и суицидов - в России с начала 2018 года погибли по меньшей мере девять человек от отравления бытовым газом или в результате его взрыва.