"Газпром" считает необходимым изменить подход к расчету и уровню тарифов на транспорт газа

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Совет директоров "Газпрома" рассмотрел информацию о плане действий компании по формированию целевой модели внутреннего рынка газа, говорится в сообщении компании.

"В сложившихся условиях необходимо изменение подхода к методике расчета и уровню тарифов на услуги по транспортировке газа, а также формирование единого конкурентного рынка с равными условиями работы для всех поставщиков газа. При этом основное внимание должно быть уделено совершенствованию нормативных и регламентных документов для обеспечения свободного ценообразования на газ "Газпрома", совершенствования системы тарификации услуг по транспортировке газа, развития инструментов организованной торговли газом", - отмечается в сообщении.

На заседании совета директоров было отмечено, что долгосрочное устойчивое функционирование газовой отрасли и надежность поставок газа чрезвычайно важны для экономики и энергетической безопасности России.

"Газпром" подчеркивает, что уровень регулируемых тарифов на услуги по транспортировке газа не покрывает затраты холдинга на развитие газотранспортных и газораспределительных систем в интересах всех поставщиков и потребителей. Компания продолжит взаимодействовать с органами государственной власти по вопросам развития внутреннего рынка газа, отмечается в сообщении.

Правлению "Газпрома" поручено обеспечить разработку плана действий по формированию целевой модели внутреннего рынка газа.