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Совет директоров "Газпрома" утвердил стратегию в электроэнергетике на 2018-2027 годы

Экономика и бизнес
20 июня, 10:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Стратегия предполагает реализацию проектов по созданию новых и модернизации действующих генерирующих мощностей

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Совет директоров "Газпрома" утвердил стратегию компании в электроэнергетике на 2018-2027 годы, говорится в сообщении компании.

"Ключевой стратегической целью компании в электроэнергетике на период 2018-2027 годов является обеспечение стабильного роста прибыли при сохранении высокого уровня надежности энергоснабжения потребителей", - отмечается в сообщении.

Стратегия, в частности, предполагает реализацию проектов по созданию новых и модернизации действующих генерирующих мощностей, а также вывода объектов, эксплуатация которых экономически нецелесообразна. Отдельное внимание уделено дальнейшему повышению операционной эффективности, технологическому развитию, применению импортозамещающего оборудования. "Газпром" также нацелен на диверсификацию электроэнергетического бизнеса за счет выхода на перспективные рынки в России и за рубежом.

Основные активы в сфере генерации электрической и тепловой энергии, передачи и сбыта тепловой энергии консолидированы на базе ООО "Газпром энергохолдинг". Установленная мощность этих генерирующих активов составляет 38,8 ГВт. "Газпром энергохолдинг" входит в десятку ведущих европейских производителей электроэнергии.

"Газпром" почти полностью выполнил инвестиционные обязательства в рамках программы договоров о предоставлении мощности: введено в эксплуатацию 8,6 ГВт новых, высокотехнологичных мощностей, что позволило отказаться от использования неэффективных генерирующих мощностей объемом 3,7 ГВт. Ведется реализация последнего проекта в рамках программы - строительство Грозненской ТЭЦ. Компании, входящие в группу "Газпром энергохолдинг", финансово устойчивы. Среднегодовой рост объема выручки в 2007-2017 годах составил около 15%.

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