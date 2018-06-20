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Минэкономразвития оценило ответные меры на пошлины США на первом этапе почти в $100 млн

Экономика и бизнес
20 июня, 10:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Весь объем ответных мер Россия оценивает почти в $540 млн

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© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Начальный объем мер РФ в ответ на введение американских пошлин на сталь и алюминий составит около $93 млн, сообщил ТАСС представитель Минэкономразвития.

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Весь объем ответных мер, о скором введении которых заявил накануне глава Минэкономразвития Максим Орешкин, Россия оценивает почти в $540 млн. Эта сумма, по подсчетам РФ, эквивалентна ущербу от ограничений США для российского экспорта стали и алюминия.

"$537,6 млн - это сумма, в пределах которой мы имеем право ввести балансирующие меры. На первом этапе она меньше - около $93 млн. Эти суммы считаются как суммы дополнительных таможенных пошлин", - пояснила пресс-служба министерства.

Орешкин заявил 19 июня, что дополнительные импортные пошлины на товары из США будут распространяться только на продукцию, имеющую аналоги на российском рынке. Перечень этих товаров будет сформирован в течение нескольких дней, сообщило Минэкономразвития.

В марте США ввели пошлины на импорт стали и алюминия - 25% и 10% соответственно. Пошлины распространяются на все страны, которые поставляют продукцию в США. Ряд стран, в том числе страны Евросоюза, Канада и Мексика, получили отсрочку, однако с 1 июня пошлины стали действовать и для них. В ответ страны ЕС договорились установить 25%-ные импортные пошлины на некоторые американские товары общим объемом €2,8 млрд. О намерении ввести ответные меры также заявили Индия, Турция, Мексика и другие.

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