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Минсельхоз РФ планирует в течение 5 лет решить проблемы с мелиорацией в Крыму

Экономика и бизнес
20 июня, 10:23 UTC+3 БАРНАУЛ БАРНАУЛ 20, июня. /ТАСС

Программа развития мелиорации в регионе предполагает реконструкцию мелиоративных систем, а также строительство специальных накопителей

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ТАСС, 20 июня. Министерство сельского хозяйства России планирует в течение пяти лет решить проблемы с мелиорацией в Республике Крым, где из-за перекрытия Украиной Северо-Крымского канала значительно снизилась площадь орошаемых земель. Об этом сообщил в среду первый замглавы Минсельхоза Джамбулат Хатуов в ходе аграрного форума "День сибирского поля".

В украинский период Крыма площадь орошаемых земель достигала 120-130 тыс. га. Однако из-за перекрытия Северо-Крымского канала она существенно снизилась и, по данным республиканского Минсельхоза на 2017 год, составляла чуть более 14 тыс. га. В 2015 году было введено в эксплуатацию 813 га мелиорируемых земель, в 2016 году - 481 га, в 2017 году - 1,6 тыс. га.

"Что касается баланса влаги и наличия воды, есть программа мелиорации Крыма, и она успешно реализуется. Все это в ближайшие пять лет выдаст тот баланс, который необходим", - сказал Хатуов.

По его словам, программа развития мелиорации в регионе предполагает "реконструкцию существующих мелиоративных систем", а также "строительство специальных накопителей, которые позволяют накапливать паводковые воды".

Ранее сообщалось, что объем господдержки развития мелиорации в Крыму в 2018 году возрастет в 1,5 раза в сравнении с 2017 годом - до 416,6 млн рублей, в этом году региону предстоит ввести порядка 3,5 тыс. га мелиорируемых земель. По данным Минсельхоза Крыма, к 2020 году Крым планирует втрое увеличить площадь орошаемых земель - до 45 тыс. га. В советские годы площадь орошения на полуострове достигала 440 тыс. га.

По поручению Минсельхоза РФ в республике создана рабочая группа по развитию систем орошения и мелиорации. Приоритеты при орошении земель в регионе отдают в первую очередь овощеводству, виноградарству и садоводству.

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