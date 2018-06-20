Топ-менеджеры ведущих компаний мира обсудят киберугрозы на конгрессе в Москве

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Топ-менеджеры крупнейших мировых компаний, таких как Microsoft, IBM, Huawei, Visa, Cisco, Сбербанк, "Лаборатория Касперского", а также представители правительства РФ станут участниками Международного конгресса по кибербезопасности в Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе Сбербанка, являющегося организатором форума.

Конгресс пройдет 5 и 6 июля в Центре международной торговли. Его главной темой станут киберриски, которые несет развитие современных цифровых технологий. "В деловую программу конгресса включены панельные дискуссии и сессии, посвященные важнейшим вызовам киберсферы. В них примут участие представители федеральных органов власти РФ, руководители крупнейших российских и иностранных компаний, вендоры продуктов и услуг кибербезопасности, а также признанные эксперты в области кибербезопасности", - рассказали в пресс-службе.

Модератором пленарной сессии "Транспарентный цифровой мир - ловушка или благо?", которая пройдет 6 июля, станет президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф, спикерами будут гендиректор IBM Security Марк ван Задельхоф, гендиректор "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский, вице-президент Visa Inc. по борьбе с мошенничеством и киберпреступностью Пенни Лейн, вице- президент по безопасности компании Cisco Джон Мейнард, директор по развитию стека технологий защитных данных Microsoft Энрике Саджесе.

Участниками тематических сессий станут, в частности, вице-премьер РФ Максим Акимов, директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова, президент Интерпола Мэн Хунвей, вице-президент Huawei Technologies Co. Мика Лауде, заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. Сессии будут как узконаправленными (борьба с DDoS-атаками, с фейковыми новостями), так и с более широкой тематикой (ключевые вызовы цифрового мира, глобальные киберугрозы). Свои тематические и технические сессии на конгрессе проведут Microsoft, Cisco, Huawei, Лаборатория Касперского, BI.ZONE, Интерпол, сообщает пресс-служба Сбербанка.