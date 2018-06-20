"Газпром межрегионгаз" и СПбМТСБ запустили поставочный фьючерс на бензин Регуляр-92

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. "Газпром межрегионгаз" и Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа РФ (СПбМТСБ) представили новый поставочный фьючерсный контракт на бензин Регуляр-92 с базовой точкой ценообразования на железнодорожной станции Аллагуват (Куйбышевская железная дорога, Республика Башкортостан), передает корреспондент ТАСС.

Новый фьючерс предусматривает возможность поставки продукции на любую железнодорожную станцию в РФ. В качестве продавца топлива выступает "Газпром межрегиогаз", лот контракта и минимальная поставочная партия составляют 60 тонн. Инструмент был создан по инициативе холдинга "Газпром межрегионгаз" и разработан при поддержке ФАС и Банка России.

По словам начальника управления реализации продуктов переработки "Газпром межрегионгаз" Дмитрия Миронова, компания к концу 2018 года - началу 2019 года планирует поставлять около 40-45 тыс. тонн топлива в месяц. Холдинг рассчитывает заключать фьючерсы на 12 месяцев, однако конкретные сроки будут зависеть от других участников рынка.

"В этом году до двух месяцев, мы уже точно гарантируем, будем торговать, на будущий год будем постепенно глубину эту увеличивать. Если [участники рынка] поддержат активно, то мы тоже готовы идти навстречу и торговать на более отдаленные периоды", - сказал Миронов.

Он также сообщил, что в планы компании на ближайшее будущее входит запуск еще двух фьючерсных контрактов - на пропан-бутан в течение 2018 года и на трубное дизельное топливо до конца 2019 года.