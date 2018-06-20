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Южная Корея и РФ подпишут соглашения о развитии экономического сотрудничества

Экономика и бизнес
20 июня, 11:05 UTC+3 СЕУЛ СЕУЛ 20, июня. /ТАСС

По словам президента республики, в процессе участвуют не только правительства двух стран, но и заинтересованные организации и частные предприятия

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СЕУЛ, 20 июня. /ТАСС/. Республика Корея и Россия готовят соглашения о всестороннем развитии экономического сотрудничества, некоторые из которых могут быть подписаны уже в ходе начинающегося в четверг визита в Москву президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина. Об этом он сам рассказал в среду в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману для ТАСС, "Российской газеты" и телеканала "Россия 24" накануне поездки в РФ.

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"В наших странах работает межправительственная комиссия, в рамках которой обсуждаются самые разные вопросы экономического сотрудничества. Как раз сейчас готовятся документы, которые могут быть подписаны в рамках моего визита в Россию", - отметил Мун Чжэ Ин. По его словам, в этом процессе участвуют не только правительства двух стран, но и заинтересованные организации и частные предприятия.

Южнокорейский президент подчеркнул, что еще в 2017 году определил наиболее приоритетные области двустороннего экономического сотрудничества. "Это железная дорога, газ, электроэнергия, строительство портовой инфраструктуры, сельское хозяйство, рыболовство, судостроение и так далее", - сказал Мун Чжэ Ин.

Он указал на необходимость сосредоточенно развивать сотрудничество с российской стороной именно по этим направлениям, напомнив, что в 2017 году при президентской администрации был сформирован Комитет по северному экономическому сотрудничеству, через который идет экономическое взаимодействие с РФ.

Мун Чжэ Ин также подчеркнул, что в скором будущем Сеулу и Москве необходимо будет договориться о конкретном плане действий по развитию сотрудничества. "Насколько я знаю, межправкомиссия сейчас как раз готовит такой документ и я надеюсь, что к четвертому Восточному экономическому форуму в сентябре этого года он будет подписан", - сказал он.

По словам президента, благодаря ускорению экономического сотрудничества между Южной Кореей и РФ объем двусторонней торговли достиг в 2017 году $19 млрд, увеличившись на 40% по сравнению с прошлым годом. "Я считаю, что это только начало. У нас есть большой потенциал, который еще не исчерпан", - резюмировал Мун Чжэ Ин.

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