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Белоруссия может отказаться от акцизов на автомобильное топливо

Экономика и бизнес
20 июня, 11:21 UTC+3 МИНСК МИНСК 20, июня. /ТАСС

Таким образом в республике надеются сохранить доступные цены на бензин в условиях завершения налогового маневра в России

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МИНСК, 20 июня. /ТАСС/. Министерство финансов Белоруссии не исключает возможности отказа от взимания акцизов на автомобильное топливо, чтобы сохранить доступные цены на бензин в условиях завершения налогового маневра в России. Об этом сообщил заместитель министра финансов Дмитрий Кийко журналу "Финансы, учет, аудит".

"Для сохранения приемлемого для экономики и населения уровня розничных цен на топливо, возможно, придется полностью отказаться от взимания акцизов на автомобильное топливо, а это потери доходов в размере порядка 0,7% к ВВП", - пояснил замминистра. По его словам, власти осознают реальные риски значительных потерь доходов бюджета, которые могут наступить в течение 3-5 предстоящих лет, и просчитывают меры по их минимизации. "Наиболее масштабные из этих вызовов - завершение Россией налогового маневра с отказом от взимания вывозных таможенных пошлин на нефть и нефтепродукты", - отметил Кийко.

Среди других вызовов он назвал необходимость принятия внутренних компенсационных мер по обеспечению эффективности нефтепереработки. Кроме того, по мнению Кийко, к вызовам относятся окончание в 2019 году периода перечисления финансовых средств из России в рамках договоренностей в нефтегазовой сфере, а также уменьшение поступлений в бюджет в виде дивидендов от государственных предприятий в результате возможной реформы корпоративного управления в госсекторе, продажи госсобственности инвесторам.

"В такой ситуации получаемая прибыль будет рассматриваться прежде всего как источник развития таких предприятий. При материализации всех перечисленных рисков разрыв в доходах бюджета в среднесрочной перспективе может составить 3,8% к ВВП", - сказал он. При этом подчеркнул, что поэтому важность приобретает комплексная корректировка Налогового кодекса страны.

В России принято решение завершить налоговый маневр, который предполагает отказ от экспортных пошлин на нефть в пользу налога на добычу полезных ископаемых. После завершения маневра белорусские НПЗ будут получать сырье по мировым ценам, сейчас они покупают его с дисконтом в размере экспортной пошлины. Местные эксперты отмечают, что в результате налогового маневра в России белорусский бюджет лишится более миллиарда долларов от экспортных пошлин. В этом году концерн "Белнефтехим" уже несколько раз повышал цены на топливо, последний раз цены повышались 15 мая на 1 копейку, но концерн настаивает на более высоких темпах роста, при этом отрасль нефтепереработки все равно несет серьезные убытки.

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