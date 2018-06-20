Новый энергоблок Ростовской АЭС технически готов к промышленной эксплуатации

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 июня. /ТАСС/. Новый четвертый энергоблок Ростовской АЭС (филиал концерна "Росэнергоатом", входящего в электроэнергетический дивизион "Росатома") технически готов к вводу в промышленную эксплуатацию, сообщает в среду пресс-служба станции.

"На Ростовской АЭС подтверждена техническая готовность новейшего энергоблока №4 к вводу в промышленную эксплуатацию. 19 июня на четвертом энергоблоке Ростовской АЭС успешно завершились сдаточные испытания (комплексное опробование) перед приемкой блока в промышленную эксплуатацию", - говорится в сообщении.

В течение 15 суток энергоблок №4 отработал на номинальном уровне мощности без снижения нагрузки. За это время провели комплексную проверку совместной работы основного и вспомогательного оборудования, систем автоматического регулирования, штатного переключения оборудования, управления и контроля для подтверждения проектных параметров.

Проведение комплексного опробования стало завершением этапа опытно-промышленной эксплуатации и переходом к следующему этапу - сдаче энергоблока в промышленную эксплуатацию. Далее будут вводиться в эксплуатацию все объекты пускового комплекса с подтверждением их готовности Ростехнадзором. Окончательное заключение о готовности энергоблока №4 Ростовской АЭС к промышленной эксплуатации даст приемочная комиссия концерна "Росэнергоатом".

АЭС под Ростовом

Ростовская АЭС расположена на берегу Цимлянского водохранилища в 13,5 км от Волгодонска. На АЭС эксплуатируются реакторы типа ВВЭР-1000 с установленной мощностью 1000 МВт. Энергоблок №1 введен в промышленную эксплуатацию в 2001 году, энергоблок №2 - в 2010 году, энергоблок №3 принят в промышленную эксплуатацию 17 сентября 2015 года.

В начале декабря 2017 года на новом энергоблоке №4 Ростовской АЭС начались операции по физическому пуску с загрузки ядерного топлива в реактор. В феврале 2018 года Ростовская АЭС начала этап энергопуска нового блока, старт его работе дал президент РФ Владимир Путин. Энергопуск блока означает начало выдачи электроэнергии в энергосистему страны.

Концерн "Росэнергоатом" является крупнейшей генерирующей компанией в России и второй в мире по объему атомных генерирующих мощностей. В его состав входят все 10 атомных станций России, которые наделены статусом филиалов, а также предприятия, обеспечивающие деятельность генерирующей компании. В общей сложности на АЭС России в эксплуатации находятся 35 энергоблоков суммарной установленной мощностью 27,9 ГВт.