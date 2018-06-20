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Суд сохранил арест счетов "Владивостокского морского торгового порта" по делу Магомедовых

Экономика и бизнес
20 июня, 12:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

На банковские счета Магомедовых и на изъятые у них в ходе обысков деньги также наложен арест

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Мосгорсуд оставил под арестом банковские счета "Владивостокского морского торгового порта" в рамках уголовного дела совладельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда Магомедова, обвиняемых в создании преступного сообщества и особо крупных хищениях бюджетных средств. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Постановление Тверского суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - сказал собеседник агентства.

Тверской суд Москвы наложил обеспечительный арест на банковские счета "Владивостокского морского торгового порта". Кроме того, 14 июня ТАСС сообщал о том, что акции входящих в группу "Сумма" ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (Fesco) и ЗАО "Портофлот" (Санкт- Петербург) арестованы в рамках этого уголовного дела, их арест уже обжалован.

28 апреля Преображенский суд Москвы арестовал акции 13 компаний, входящих в группу "Сумма". Данное решение было обжаловано и назначено на 14 июня к рассмотрению в Мосгорсуде, однако сторона защиты отозвала жалобу.

31 марта Тверской суд арестовал братьев Магомедовых и экс-главу компании "Интэкс", входящей в группу "Сумма", Артура Максидова на два месяца. Магомедовым вменяется организация преступного сообщества, хищение 2,5 млрд рублей, Максидов обвиняется в хищении более 668 млн рублей.

Ранее сообщалось, что на банковские счета Магомедовых и на изъятые у них в ходе обысков денежные средства наложен арест. Также был наложен обеспечительный арест на четыре машины, две квартиры и на долю в уставных капиталах юридических лиц в рамках уголовного дела.

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